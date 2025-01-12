Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Onvo Antalyaspor'u 1-0 ile geçti. İlk yarıdaki kritik anlar ve goller detaylıca incelendi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:59
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Başarılı Performansı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Onvo Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Kritik Pozisyonlar ve Gol

Maçın 9. dakikasında Samudio’nun şutu, kaleci Uğurcan Çakır tarafından başarılı bir şekilde çelindi. Savunmanın topu uzaklaştırmaya çalıştığı sırada, Larsson’un önüne düşen top üst direkten oyun alanına döndü. Bu an, konuk takım için önemli bir fırsat oldu fakat değerlendiremediler.

12. dakikada Samudio, sağ çaprazda ceza sahası dışında topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı ancak sert şutunu kornere göndermeyi başardı. 16. dakikada ise Banza'nın baskısıyla Kenan Piric’in uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışındaki Cham değerlendirdi fakat şutu az farkla auta gitti.

Trabzonspor'un Golü

21. dakikada Trabzonspor, fırsatı değerlendirdi. Orta alanda kaptığı top ile sağ taraftan ceza alanına sokulan Visca, kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını Banza'ya aktardı. Banza, meşin yuvarlağı boş filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

23. dakikada Visca’nın sağ taraftan pasında, Kenan Piric’in çeldiği top Nwakaeme'nin önüne düştü. Nwakaeme'nin vuruşu etkisiz kalırken, top yine Kenan Piric’in kollarında kaldı.

İlk yarının son anlarında, 45+2. dakikada Visca'nın sağdan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Umut Güneş'in önüne düştü. Güneş’in vuruşu ise direğin yanından auta çıktı. Böylece ilk yarı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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