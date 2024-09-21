Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe Galatasaray Derbisinde İlk Yarıda Galatasaray Önde

Trendyol Süper Lig Derbisi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, büyük bir heyecana sahne olan Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi, ilk yarıda sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İlk Yarıda Yaşananlar

Maçın 10. dakikasında Fenerbahçe etkili bir atak geliştirdi. Fred'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Dzeko, hemen arkasındaki Szymanski'yi gördü. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden çektiği sert şut, az farkla yandan dışarı çıktı.

20. dakikada Galatasaray, gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e pasını verdi. Yunus’un kale sahası önündeki Sara'ya gönderdiği pas sonrası, Sara'nın yakın mesafeden yaptığı vuruş, kaleci Livakovic’i sıkıntıya soktu ama son anda topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada, Galatasaray öne geçti. Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada, önce Djiku ardından İsmail Yüksek'in uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası önündeki Torreira'ya kaldı. Torreira'nın gelişine yaptığı vuruş yan direkten dönerken, top Livakovic’in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

22. dakikada Fenerbahçe, önemli bir fırsattan yararlanamadı. Dzeko'nun pasıyla meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, Oosterwolde’yi topla buluşturdu. Ancak karşı karşıya pozisyondaki vuruşu, kaleci Muslera tarafından engellendi.

28. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Yunus Akgün, kale sahası önündeki Osimhen’e doğru harika bir ortayla aktardı. Osimhen’in göğsüyle indirdiği topa hareketlenen Mertens, aşırtmak için yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

Son olarak, 33. dakikada Galatasaray yarı alanında kazanılan serbest vuruşta Fred, Saint-Maximin’e bir pas gönderdi. Bu futbolcu, savunmadan sıyrılıp uzaktan sert bir şut çekti fakat Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.