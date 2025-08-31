Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe İlk Yarıyı 3-0 Önde Tamamladı

İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

14. dakika: Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Oğuz Aydın'ın ortasında Pereira'nın uzaklaştıramadığı topa uzak direkte Nene dokundu. Top Pereira'ya çarpıp ağlarla buluşunca sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

19. dakika: Talisca'nın ceza yayı sağından ayak içi vuruşunda top uzak direğe yöneldi; Gençlerbirliği kalecisi Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakika: Ani gelişen Fenerbahçe atağında Nene, İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası sağında topla buluştu. Nene'nin yerden ortasında En-Nesyri'nin penaltı noktasından şutu yandan auta gitti.

35. dakika: Brown'ın sol kanattan gönderdiği sert ortaya altı pastan dokunan En-Nesyri, topu uzak direğe göndererek farkı ikiye çıkardı.

40. dakika: Ara pasla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın son çizgiye inip ortasını yaptı. Alvarez'in dokunamadığı ve savunmanın uzaklaştıramadığı top, altıpasın kale çizgisine yakın noktasında En-Nesyri'nin önüne düştü. En-Nesyri'nin vuruşu kaleciye de çarparak ağlarla buluştu ve skor 0-3 oldu.

43. dakika: İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.