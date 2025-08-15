Trendyol Süper Lig: Galatasaray 1-0 Fatih Karagümrük — İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig: Galatasaray 1-0 Fatih Karagümrük (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan mücadelede Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, oyunun kontrolünü elinde tutarken konuk ekipte kritik bir kırmızı kart maçı şekillendirdi.

Maçtan önemli anlar

3. dakika: Fatih Karagümrük tehlikeli geldi. Sağ kanattan son çizgiye inen Berkay Özcan'ın arka direğe yaptığı ortaya sol çaprazda gelişine vuran Ahmet Sivri'nin sert şutunu kaleci Günay Güvenç ayaklarıyla çıkardı.

10. dakika — Gol: Galatasaray öne geçti. Torreira'nın savunmadan orta sahaya oynadığı uzun topta Barış Alper Yılmaz, Doh'un hata yapması sonrası meşin yuvarlağı kaptı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper'in yerden vuruşu filelerle buluştu: 1-0.

23. dakika — Kırmızı kart: Konuk ekip 10 kişi kaldı. Galatasaray yarı sahasının sağ kanadında yaşanan pozisyonda Doh'un Sanchez'e müdahalesi sonrası hakem Ozan Ergün VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve Doh'un Sanchez'in kaval kemiğine bastığını tespit ederek futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

40. dakika: Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası sağ çaprazından gelişine vuran Sallai'nin şutu az farkla auta çıktı.

42. dakika: Sara'nın soldan kullandığı kornerde kale önünde oluşan karambolde Abdülkerim Bardakcı'nın yakın mesafeden şutunda top Barış Alper Yılmaz'a çarpıp havalandı. Arka direkte Torreira'nın şık vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.