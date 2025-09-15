Trendyol Süper Lig: Galatasaray 5. haftayı lider tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 5. Hafta Özet
Haftanın öne çıkanları
Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, haftanın en önemli maçında Trabzonspor'u 1-0 yenmeyi başardı.
Beşiktaş, uzatma dakikalarında bulduğu golle RAMS Başakşehir'i 2-1 geçti.
Haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, 90+3. dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
5. Hafta Sonuçları
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 0-1
Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-2
ikas Eyüpspor-Galatasaray: 0-2
TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 1-2
Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 2-1
Zecorner Kayserispor-Göztepe: 1-1
Gaziantep FK-Kocaelispor: 2-0
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-0 (90+3)
Puan durumu
TAKIMLAROGBMAYAVP1.GALATASARAY A.Ş.550015114152.FENERBAHÇE A.Ş.4310725103.TRABZONSPOR A.Ş.5311422104.GÖZTEPE A.Ş.523072595.HESAP.COM ANTALYASPOR530265196.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.530279-297.TÜMOSAN KONYASPOR421194578.CORENDON ALANYASPOR421153279.SAMSUNSPOR A.Ş.4211541710.BEŞİKTAŞ A.Ş.3201440611.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.411226-4412.İKAS EYÜPSPOR511349-5413.KASIMPAŞA A.Ş.410346-2314.ZECORNER KAYSERİSPOR403137-4315.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK410327-5316.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ302123-1217.KOCAELİSPOR501428-6118.GENÇLERBİRLİĞİ500539-60
6. Haftanın Programı
- 19 Eylül Cuma
20.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
- 20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
- 21 Eylül Pazar
17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Yeni 19 Mayıs)
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
- 22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)