Trendyol Süper Lig: Galatasaray 5. haftayı lider tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı. Galatasaray liderliğini sürdürdü; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor haftanın dikkat çeken takımları oldu.

Trendyol Süper Lig'de 5. Hafta Özet

Haftanın öne çıkanları

Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, haftanın en önemli maçında Trabzonspor'u 1-0 yenmeyi başardı.

Beşiktaş, uzatma dakikalarında bulduğu golle RAMS Başakşehir'i 2-1 geçti.

Haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, 90+3. dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

5. Hafta Sonuçları

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 0-1

Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-2

ikas Eyüpspor-Galatasaray: 0-2

TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 2-1

Zecorner Kayserispor-Göztepe: 1-1

Gaziantep FK-Kocaelispor: 2-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-0 (90+3)

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP1.GALATASARAY A.Ş.550015114152.FENERBAHÇE A.Ş.4310725103.TRABZONSPOR A.Ş.5311422104.GÖZTEPE A.Ş.523072595.HESAP.COM ANTALYASPOR530265196.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.530279-297.TÜMOSAN KONYASPOR421194578.CORENDON ALANYASPOR421153279.SAMSUNSPOR A.Ş.4211541710.BEŞİKTAŞ A.Ş.3201440611.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.411226-4412.İKAS EYÜPSPOR511349-5413.KASIMPAŞA A.Ş.410346-2314.ZECORNER KAYSERİSPOR403137-4315.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK410327-5316.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ302123-1217.KOCAELİSPOR501428-6118.GENÇLERBİRLİĞİ500539-60

6. Haftanın Programı

- 19 Eylül Cuma

20.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

- 20 Eylül Cumartesi

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

- 21 Eylül Pazar

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Yeni 19 Mayıs)

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

- 22 Eylül Pazartesi

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

