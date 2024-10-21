Trendyol Süper Lig: Sipay Bodrum FK ve Çaykur Rizespor'un Golsüz İlk Yarı Müsabakası

Trendyol Süper Lig Mücadelesi Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sipay Bodrum FK ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadelede ilk yarı 0-0 tamamlandı.

Bodrum FK'nın İlgili Atakları

Maçın 11. dakikasında Sipay Bodrum FK, tehlikeli bir atağa girişti. Ceza sahasına gelen topa Celustka vurdu ancak kaleci Grbic, topu başarılı bir şekilde kornere çeldi.

14. dakikada Bodrum FK, kullandığı kornerde Ali Aytemur ile bir vuruş gerçekleştirdi fakat Grbic, topu çizgi üzerinde kontrol ederek yeni bir golü engelledi.

Çaykur Rizespor'un Yanıtı

20. dakikada Çaykur Rizespor'dan Varesanovic, ceza sahası içinde bir vuruş gerçekleştirdi. Ancak kaleci Sousa, bu şutu da kurtararak rakibinin gol atmasına izin vermedi.

İlk Yarının Sonuçları

Karşılaşmanın ilk yarısı, iki takımın da gol atmayı başaramaması dolayısıyla 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sipay Bodrum FK ile Çaykur Rizespor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Brazao (solda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sipay Bodrum FK ile Çaykur Rizespor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Brazao (solda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.