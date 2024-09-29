Trendyol Süper Lig: Trabzonspor İlk Yarıda Konyaspor'u Geçti

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Başarılı Performansı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor takımları karşı karşıya geldi. İlk yarı, bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarının Önemli Anları

Maçın 6. dakikasında, Ozan Tufan ceza alanında rakibinden sıyrılarak Nwakaeme'ye pas verdi. Şut çekmek isteyen Nwakaeme'nin yakın mesafeden vuruşu, kaleci Slowik tarafından kontrol edildi. Üç dakikalık bir süre sonra, Konyaspor’un Kramer ile gerçekleştirdiği pozisyonda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalarak şut çekemedi.

Maçın 16. dakikasında Trabzonspor, Bardhi tarafından kullanılan serbest atış sonrasında Visca ile öne geçti: 1-0. Ancak bu duruma Konyaspor, 24. dakikada Bazoer'in asistinde Adil Demirbağ'ın attığı golle karşılık verdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının sonlarına doğru, 45. dakikada Trabzonspor Video Yardımcı Hakem uygulaması ile penaltı kazandı. Nwakame'nin ortasında Banza'nın kafa vuruşuna müdahale eden Kramar, pozisyonun ardından penaltıya sebep oldu. 45+4. dakikada Banza, penaltı vuruşunu kullanarak topu kaleci Slowik’in yanından filelere yolladı ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.