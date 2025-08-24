DOLAR
Trendyol Süper Lig: Zecorner Kayserispor 0-1 Galatasaray — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Kayserispor-Galatasaray maçının ilk yarısı, Eren Elmalı'nın golüyle Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 22:27
Trendyol Süper Lig: Zecorner Kayserispor 0-1 Galatasaray (İlk Yarı)

İlk yarı özet

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor - Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Sane'nin savunma arkasına gönderdiği ara pasta, ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in şutunu kaleci Bilal Beyazıt uzaklaştırdı.

9. dakikada Torreira'nın yaklaşık 25 metreden sert vuruşu kale direğine çarparak döndü; savunma topu uzaklaştırdı.

27. dakikada Yunus Akgün'ün savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Sane'nin şutunu, açıyı kapatan Bilal Beyazıt ayaklarıyla uzaklaştırdı.

36. dakikada Galatasaray golü buldu. Yarı alanından aldığı topla hızla rakip sahaya geçen Yunus Akgün'ün pasında, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sane'nin şutunu Bilal Beyazıt çeldi; pozisyonu iyi takip eden Eren Elmalı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Skor: 0-1.

39. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde ceza sahasına koşu yapan Opoku'nun arka direkteki kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

