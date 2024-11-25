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Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 10 Maç İçin Hazır

Türk basketbol takımları, bu hafta Avrupa kupalarında 10 karşılaşmada mücadele edecek. Temsilciler tüm detaylarla sahada olacak.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:05
Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 10 Maç İçin Hazır

Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta toplam 10 karşılaşmada boy gösterecek.

2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 10 ve kadınlarda 5 takım temsil etmeye devam ediyor. Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket takımları mücadele edecek. FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alacak.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları Türkiye'yi temsil edecek.

Erkeklerde Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda bu hafta grup maçları yapılmayacakken, BKT Avrupa Kupası’nda Türk Telekom, B Grubu'nda İsrail ekibi Hapoel Bank ile Ankara'da oynaması gereken maçı Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın Başkenti Belgrad’da gerçekleştirecek.

Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı ise şu şekilde:

THY Avrupa Ligi:

29 Kasım Cuma:
20.45 Fenerbahçe Beko - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) (Ülker Spor ve Etkinlik)
23.00 LDLC ASVEL (Fransa) - Anadolu Efes (LDLC Arena)

BKT Avrupa Kupası:

28 Kasım Perşembe:
19.00 Bahçeşehir Koleji - Joventut Badalona (İspanya) (Sinan Erdem)
21.30 Türk Telekom - Hapoel Bank (İsrail) (Aleksandar Nikolic)
22.00 Dolomiti Energia Trento (İtalya) - Beşiktaş Fibabanka (IL T Quotidiano Arena)

Kadınlar Avrupa Ligi:

27 Kasım Çarşamba:
18.00 ÇBK Mersin - Olympiakos (Yunanistan) (Servet Tazegül)
19.00 Fenerbahçe Opet - KGHM BC Polkowice (Polonya) (Metro Enerji)

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

27 Kasım Çarşamba:
20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - KP TANY Brno (Çekya) (Sinan Erdem)
22.00 Charnay Basket (Fransa) - YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Salle des Sports)
28 Kasım Perşembe:
20.00 Beşiktaş - Basket Namur Capitale (Belçika) (Beşiktaş Akatlar)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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