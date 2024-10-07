Türk Futbolunda Birlik Çağrısı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Birlik Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun geleceği için önemli bir adım atarak dört büyük kulübün başkanları ile bir araya geldi. Riva'daki TFF tesislerinde gerçekleşen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldı.

Türk Futbolunun Marka Değerine Vurgu

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun marka değerinin artırılması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Başkanlarımız da bu bilinci bize daha çok taşıyor," dedi.

Anadolu Kulüplerine Dâhil Olma Taahhüdü

Hacıosmanoğlu ayrıca, toplantının sadece büyük kulüplerle sınırlı kalmayacağını, Anadolu kulüplerinin de bu süreçte yer alacağını belirtti: "Dar kapsamda yaptığımız bu toplantıyı, Anadolu kulüplerini de dahil ederek genişleteceğiz. Zaten sistemin içindeler."

Futbolun Sorunlarına Ortak Çözüm Arayışı

Türk futbolunun karşılaştığı sorunlara ortak çözüm bulmanın önemine değinen Hacıosmanoğlu, "Sorunlarımızı beraber istişare ederek aşabileceğimize inanıyorum. Futbolda kardeşlik iklimini daha ileri taşımak dizgimizin asli amaçlarından biri olmalıdır," diyerek birlik çağrısını yineledi.

Gelecek Toplantılar ve Umut Dolu Mesajlar

Bir sonraki toplantının Beşiktaş ev sahipliğinde yapılacağı müjdesini veren Hacıosmanoğlu, Anadolu'da da daha önce benzer buluşmalar gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı. "Biz sahada rakibiz, evet ama maçlar bittiğinde ortak bir amaç için bir arada olmalıyız," diyerek sözlerini tamamladı. "Başaracağımıza inanıyoruz," dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (ortada), 4 büyük kulübün başkanıyla bir araya geldi. Hacıosmanoğlu, TFF'nin Riva'daki tesislerinde Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (sağda), Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat (sağ 2), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 2) ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'la (solda) yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.