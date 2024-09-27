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Türk Judo Federasyonu'nun Gelecek Hedefleri: 2028 ve 2032 Olimpiyatları

Türkiye Judo Federasyonu, genç judocuları 2028 ve 2032 Olimpiyatları'na hazırlamak için önemli adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:26
Türk Judo Federasyonu'nun Gelecek Hedefleri: 2028 ve 2032 Olimpiyatları

Türkiye Judo Federasyonu Geleceğe Hazırlanıyor

2028 ve 2032 Olimpiyatları için genç judocuları hazırlama hedefiyle, Türkiye Judo Federasyonu önemli çalışmalar yürütüyor.

Federasyon Başkanı Sezer Huysuz'dan Açıklamalar

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Dünya Gençler Şampiyonası öncesi, milli takımın Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirdiği hazırlıkları ziyaret etti. Genç judoculara tavsiyelerde bulunan Huysuz, başarılı sonuçlar alacaklarına inandığını ifade etti.

Altyapının Büyümesi ve Hedefler

Huysuz, Türkiye’de lisanslı sporcu sayısının 180 bine yaklaşarak judo altyapısının her geçen gün büyüdüğünü belirtti. “Olimpiyatlarda 18 sporcuyla temsil ediliyoruz,” diyen Huysuz, bu gelişmenin madalya sayısını da artıracağına dikkat çekti.

2028 ve 2032 Olimpiyatları İçin İnişli Çıkışlı Yolculuk

Huysuz, “İnşallah Türk judosu istediğimiz yere gelecek.” diyerek, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için umut verici bir değerlendirme yaptı. Ayrıca, Estonya’da yaşanan talihsizliklere rağmen, asıl hedeflerinin sporcuları olimpiyatlara hazırlamak olduğunu vurguladı.

Antrenör Mustafa Kalaycı’nın Hedef Vurgusu

Milli takım antrenörü Mustafa Kalaycı, sporcularının 2028 ve 2032 Olimpiyatları'na hazırlık sürecindeki yoğun çalışmalarını aktardı. “Buradaki sporcularımızın asıl hedefi, gelecekteki olimpiyatların çekirdek kadrosunu oluşturmak,” diyerek, disiplinli antrenman programlarına vurgu yaptı.

Sonuç olarak, Türkiye Judo Federasyonu genç judocuların uluslararası platformda yüksek başarılar elde etmesi için somut adımlar atmaktadır.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da yapılacak Dünya Gençler...

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdüren milli takımı ziyaret etti. Huysuz, burada toplu fotoğraf çektirdi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da yapılacak Dünya Gençler...

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdüren milli takımı ziyaret etti. Huysuz, burada toplu fotoğraf çektirdi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da yapılacak Dünya Gençler...

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdüren milli takımı ziyaret etti. Huysuz, burada toplu fotoğraf çektirdi.

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