Türk Telekom, Umana Reyer'i Dramatik Bir Maçla Yendi: 84-81

Heyecan Dolu Anlar: Türk Telekom 84, Umana Reyer 81

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 17. hafta mücadelesinde İtalyan temsilcisi Umana Reyer'i 84-81 mağlup etti. Maç, çekişmeli anlara sahne olurken, Türk Telekom'un son çeyrekteki performansı unutulmaz bir geri dönüş hikayesi oluşturdu.

Maçın Başlangıcı ve İlk Çeyrek

Maç, Umana Reyer'in 4-0’lık seriyle başlamasıyla hızlı bir tempoda başladı. Konuk ekip, çeyreğin ilk 5 dakikasını 14-3 önde tamamlayarak Türk Telekom üzerinde baskı kurdu. Bununla birlikte, Türk Telekom, Angola ve Hanlan ile sayılar bularak farkı kapatmaya çalıştı; ancak ilk periyot, 18-13'lük sonuçla Umana Reyer'in üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarının Kapanışı

İkinci periyoda iyi başlayan Umana Reyer, 12. dakikada farkı 10 sayıya (15-25) çıkardı. Türk Telekom, Berkan Durmaz, Brown ve Smith ile oyuna tekrar ortak olmaya çalıştı. Bireysel performanslarıyla öne çıkan Kabengele, Umana Reyer'in pota altındaki etkili oyununa katkıda bulundu ve konuk ekip, soyunma odasına 41-31 önde gitmeyi başardı.

Başabaş Geçen Üçüncü Çeyrek

Üçüncü periyotta her iki ekip de katı savunma görürken, 23. dakika 45-35 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Umana Reyer, etkili hücumu ile farkı 14 sayıya (36-50) çıkardı. Karşılıklı sayılarla devam eden üçüncü çeyrek, Umana Reyer'in 60-49'luk üstünlüğüyle tamamlandı.

Son Çeyrekteki Müthiş Geri Dönüş

Final periyoduna hızlı başlayan Türk Telekom, yay gerisinden bulduğu başarılarla 14-0'lık bir seri yakalayarak, maçta ilk defa öne geçmeyi başardı: 66-63. Maçın son dakikalarında büyük çekişme yaşandı ve Türk Telekom, 14 sayılık bir farktan gelerek mücadeleyi 84-81 kazanmayı başardı.

Sonuç ve Gelecek Maç

Bu galibiyetle Türk Telekom, organizasyondaki 10. galibiyetine ulaştı. B Grubu'nun son haftasında deplasmanda Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak olan Türk Telekom, bu önemli maça hazırlıklara şimdiden başladı.