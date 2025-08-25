Türkiye 3-0 Bulgaristan: A Milliler Son 16'ya Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Maç Özeti

Setin başında her iki takım da karşılıklı sayılar alırken ilk periyot 6-6 eşitlikle geçti. Ebrar Karakurt'un servis turunda Melissa Vargas'la sayılar bulan milli takım farkı 3 sayıya (9-6) çıkardı. Bulgaristan bloklarda etkili olarak 11-11'de dengeyi sağladı, ancak setin ortalarında 16-19 ile 3 sayı öne geçti. Melissa Vargas ve Sinead Jack Kısal'ın sayılarıyla A Milli takım 5 sayılık seri yakalayıp 21-19 ile öne geçti ve seti 25-23 kazandı.

İkinci sette Bulgaristan başta 2 sayılık (1-3) üstünlük sağladıysa da milliler toparlandı ve skoru kapatarak 8-5 ile öne geçti. Setin ortası ve son bölümünde etkili oyununu sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti 25-19 ile tamamladı.

Üçüncü sette Bulgaristan başta 6 sayılık (1-7) fark yakaladı. Milliler savunmada toparlanıp farkı kapatarak 11-11'de eşitliği sağladı. Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin ile blokta etkili olan ay-yıldızlılar geriden gelerek 13-10 ile öne geçti. Rakibin düşen performansını iyi değerlendiren milli takım, üçüncü seti 25-13 ile bitirerek maçı 3-0 kazandı.

Önemli Notlar

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta bir maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantilemiş oldu. Milli takım, gruptaki üçüncü ve son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile liderlik için karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na ilk defa ikide iki ile başladı. 2006'dan bu yana katıldığı organizasyonlarda daha önce 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'de 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde eden milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu istatistiği değiştirdi.