Türkiye Basketbol Ligi 2. Haftası: Maç Sonuçları

Türkiye Basketbol Ligi'nde Haftanın Maçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2. hafta, bugün gerçekleştirilen 4 karşılaşma ile devam etti. Ligin heyecanı, birbirinden çekişmeli maçlarla sürdü.
Oynanan Maçların Sonuçları
İkinci haftanın maç sonuçları şöyle şekillendi:
- TED Ankara Kolejliler - Gaziantep Basketbol: 85-89
- Finalspor - Fenerbahçe Koleji Novotel: 86-91
- iLab Basketbol - Pizzabulls CO Basket: 84-71
- MKE Ankaragücü Ikon Menkul - Kapaklıspor: 95-79
Bu sonuçlarla birlikte ligdeki rekabet kızışmaya devam ediyor. Takımlar, önümüzdeki haftalarda daha heyecan verici karşılaşmalara hazırlanıyorlar.