Türkiye Basketbol Ligi 2. Haftası: Maç Sonuçları

Türkiye Basketbol Ligi'nde Haftanın Maçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2. hafta, bugün gerçekleştirilen 4 karşılaşma ile devam etti. Ligin heyecanı, birbirinden çekişmeli maçlarla sürdü.

Oynanan Maçların Sonuçları

İkinci haftanın maç sonuçları şöyle şekillendi:

TED Ankara Kolejliler - Gaziantep Basketbol: 85-89

- Gaziantep Basketbol: Finalspor - Fenerbahçe Koleji Novotel: 86-91

- Fenerbahçe Koleji Novotel: iLab Basketbol - Pizzabulls CO Basket: 84-71

- Pizzabulls CO Basket: MKE Ankaragücü Ikon Menkul - Kapaklıspor: 95-79

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki rekabet kızışmaya devam ediyor. Takımlar, önümüzdeki haftalarda daha heyecan verici karşılaşmalara hazırlanıyorlar.