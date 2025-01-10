Türkiye Basketbolunda Haftanın Programı: Süper Lig ve Kadınlar Ligi Maçları Başlıyor

Bu hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan dolu maçlar oynanacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:10
Türkiye Basketbolunda Haftanın Programı: Süper Lig ve Kadınlar Ligi Maçları Başlıyor

Türkiye Basketbolunda Haftanın Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki haftanın maç programı belli oldu. Bu hafta, Basketbol severleri birbirinden heyecan verici karşılaşmalar bekliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

  • 13.00 Aliağa Petkimspor-Yalovaspor Basketbol (İzmir Enka)
  • 15.30 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)
  • 18.00 Manisa Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Muradiye)

12 Ocak Pazar:

  • 13.00 Mersin Spor-Bahçeşehir Koleji (Servet Tazegül)
  • 15.30 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)
  • 18.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)
  • 20.30 Anadolu Efes-Galatasaray (Basketbol Gelişim Merkezi)

13 Ocak Pazartesi:

  • 19.00 Darüşşafaka Lassa-Bursaspor Yörsan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

  • 15.00 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Başakşehir Spor Kompleksi)
  • 15.00 Fenerbahçe Opet-İlkem Yapı Tarsus Spor (Fenerbahçe Metro Enerji)
  • 16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Danilos Pizza (Servet Tazegül)

12 Ocak Pazar:

  • 14.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)
  • 15.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş (TOBB ETÜ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

  • 15.00 iLab Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
  • 16.30 Esenler Erokspor-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)
  • 18.00 Çayırova Belediyesi-Haremspor (Çayırova)

Yarın:

  • 15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kapaklıspor (Selçuklu Belediyesi)
  • 16.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Trabzonspor (TOBB ETÜ)
  • 17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Co Basket (Gölbaşı)

12 Ocak Pazar:

  • 13.00 İstanbul Ankaspor-Gaziantep Basketbol (Ahmet Cömert)
  • 15.00 Finalspor-Çağdaş Bodrumspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
  • 16.30 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Fenerbahçe Koleji Novotel (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

Liglerdeki bu heyecan dolu maçları kaçırmayın! Hangi takımların galip geleceğini görmek için takipte kalın.

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