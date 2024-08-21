Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonasında Çeyrek Finale Yükseldi

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İrlanda ile karşılaştı ve maçı 61-50 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Maçın Detayları
Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen dördüncü grup maçında milliler, ilk yarıyı 29-23 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı takım, sahadan 61-50 galip ayrıldı.
Gruplardaki Başarı
Gruplarını 4 galibiyetle tamamlayan Türkiye, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Diğer Maçların Sonuçları
- Romanya: 58 - Danimarka: 74
- İzlanda: 66 - Büyük Britanya: 82
- Portekiz: 77 - Norveç: 26
- Hollanda: 73 - Bulgaristan: 45
- Çekya: 83 - Avusturya: 42
- Litvanya: 83 - Bosna Hersek: 49
- Ukrayna: 55 - Slovakya: 70