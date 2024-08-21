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Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonasında Çeyrek Finale Yükseldi

Türkiye, Avrupa Şampiyonası’ndaki son grup maçında İrlanda'yı 61-50 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 00:04
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonasında Çeyrek Finale Yükseldi

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İrlanda ile karşılaştı ve maçı 61-50 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Maçın Detayları

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen dördüncü grup maçında milliler, ilk yarıyı 29-23 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı takım, sahadan 61-50 galip ayrıldı.

Gruplardaki Başarı

Gruplarını 4 galibiyetle tamamlayan Türkiye, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Diğer Maçların Sonuçları

  • Romanya: 58 - Danimarka: 74
  • İzlanda: 66 - Büyük Britanya: 82
  • Portekiz: 77 - Norveç: 26
  • Hollanda: 73 - Bulgaristan: 45
  • Çekya: 83 - Avusturya: 42
  • Litvanya: 83 - Bosna Hersek: 49
  • Ukrayna: 55 - Slovakya: 70

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