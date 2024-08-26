Türkiye, Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası, İzmir'de Düzenlenecek

Türkiye, 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'na ve birçok önemli yarışmaya ev sahipliği yapacak. Bu özel etkinlik, güzel İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik ve Katılımcılar

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, bu şampiyonanın yanı sıra 3. Pergamon O-Week Oryantiring Yarışları ve Güneydoğu Avrupa Masterlar Oryantiring Şampiyonası da düzenlenecek. Etkinlik, toplamda 31 ülkeden yaklaşık 900 sporcu katılımını bekliyor.

Başkan Çolakoğlu'nun Mesajı

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, "Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan ve ülkemizi uluslararası platformda temsil etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yarışma ile ilgili son hazırlıklarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bu önemli organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diliyorum," şeklinde konuştu.