DOLAR
35,96 0,05%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
3.256,05 -0,02%
BITCOIN
3.549.814,78 2,54%

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası Ankara'da Başladı

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası, 122 sporcunun katılımıyla Ankara'da Altındağ Spor Salonu'nda başladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:26
Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası Ankara'da Başladı

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası Ankara'da!

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası, Ankara'da başladı. Altındağ Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda, 37'si kadın, 85'i erkek olmak üzere toplam 122 sporcu mücadele edecek.

Kategoriler ve Maçlar

Şampiyonada, kadınlarda 6, erkeklerde ise 8 farklı kategoride maçlar yapılacak. Turnuva, yoğun bir rekabete sahne olurken, yarın sona erecek.

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası Ankara'da Altındağ Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası Ankara'da Altındağ Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası Ankara'da Altındağ Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası Ankara'da Altındağ Spor Salonu'nda başladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu: İlk 15 Sandık Sonuçları Açıklandı
2
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Tanıtım Toplantısı Yapıldı
3
Gençlerbirliği'nden Süper Lig İçin Kenetlenme Çağrısı
4
Cristiano Ronaldo: "Tüm zamanların en iyisi olduğumu düşünüyorum"
5
Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor: Mücadele Başlıyor!
6
Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası Ankara'da Başladı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!