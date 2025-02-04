Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası Ankara'da!

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası, Ankara'da başladı. Altındağ Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda, 37'si kadın, 85'i erkek olmak üzere toplam 122 sporcu mücadele edecek.

Kategoriler ve Maçlar

Şampiyonada, kadınlarda 6, erkeklerde ise 8 farklı kategoride maçlar yapılacak. Turnuva, yoğun bir rekabete sahne olurken, yarın sona erecek.

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası Ankara'da Altındağ Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası Ankara'da Altındağ Spor Salonu'nda başladı.