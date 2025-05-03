Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları Gaziantep'te Heyecanla Başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvaları, Gaziantep'te coşkuyla başladı. Bu heyecan dolu organizasyon, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Türkiye Sigorta'nın inşa ettiği sahada gerçekleştirildi.

Turnuvaya, Türkiye’nin dört bir yanından katılan 20 takım ve toplamda 80 sporcu, rekabet dolu anlar yaşamak üzere sahaya çıktı. Özellikle erkekler kategorisinde, 16 yaş ve üzeri tüm sporcuların katılımına açık olan bu turnuvanın, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş etapları ile devam edeceği bildirildi.

Turnuva süresince, yalnızca basketbol müsabakaları değil, aynı zamanda 3 sayı yarışması ve yetenek parkuru gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Bu heyecan verici süreçte, tüm gözler turnuva finaline çevrildi.

TBF, 17 Mayıs 2025'te İstanbul'da gerçekleştireceği etkinlikte, etap şampiyonlarını davet edecek. 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde, Türkiye Sigorta 3x3 final etabında bu başarılı takımlar bir araya gelecek ve mücadele edecek.

Gaziantep’te başlayan bu turnuva, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor ve basketbol severler için unutulmaz anlar vaat ediyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvaları heyecanı Gaziantep'te başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvaları heyecanı Gaziantep'te başladı.