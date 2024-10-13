Türkiye Sigorta Basketbol Ligi: 6. Haftada Heyecan Dolu Maçlar

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 6. Hafta Maçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında 5 heyecan dolu maç yapıldı. Ligdeki takımlar, bu hafta gösterdikleri performansla dikkat çekti.

Bu Haftanın Maç Sonuçları

Bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

İstanbul Ankaspor - Fenerbahçe Koleji Novotel: 74-92

- 74-92 Konya Büyükşehir Belediyespor - Haremspor: 73-67

- 73-67 Finalspor - MKE Ankaragücü İkon Menkul: 77-83

- 77-83 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Trabzonspor: 97-79

- 97-79 Çayırova Belediyesi - Pizzabulls CO Basket: 81-64

Maçların Özeti

Her maç, takımların performanslarını gözler önüne sererken, özellikle Fenerbahçe Koleji Novotel'in İstanbul Ankaspor karşısında sergilediği üstün oyun dikkat çekti. Diğer karşılaşmalarda da kıyasıya mücadele yaşandı ve takımlar galibiyet için birbirleriyle yarıştı.