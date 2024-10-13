Türkiye Sigorta Basketbol Ligi: 6. Haftada Heyecan Dolu Maçlar

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 6. Hafta Maçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında 5 heyecan dolu maç yapıldı. Ligdeki takımlar, bu hafta gösterdikleri performansla dikkat çekti.
Bu Haftanın Maç Sonuçları
Bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
- İstanbul Ankaspor - Fenerbahçe Koleji Novotel: 74-92
- Konya Büyükşehir Belediyespor - Haremspor: 73-67
- Finalspor - MKE Ankaragücü İkon Menkul: 77-83
- Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Trabzonspor: 97-79
- Çayırova Belediyesi - Pizzabulls CO Basket: 81-64
Maçların Özeti
Her maç, takımların performanslarını gözler önüne sererken, özellikle Fenerbahçe Koleji Novotel'in İstanbul Ankaspor karşısında sergilediği üstün oyun dikkat çekti. Diğer karşılaşmalarda da kıyasıya mücadele yaşandı ve takımlar galibiyet için birbirleriyle yarıştı.