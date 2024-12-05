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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. Hafta Sonuçları Açıklandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftası 3 karşılaşmayla tamamlandı. İşte sonuçlar.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 21:04
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. Hafta Sonuçları Açıklandı

14. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftası, heyecan dolu 3 maçla sona erdi. Bugün oynanan maçlarda elde edilen sonuçlar dikkat çekti.

Maç Sonuçları

  • İstanbul Anka-iLab Basketbol: 67 - 81
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 88 - 82 Kapaklıspor
  • Esenler Erokspor: 91 - 86 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol

Bu sonuçlarla birlikte, ligin ilerleyişi ve takımların performansları üzerine meraklı gözler çevrildi. Önümüzdeki haftalarda takımların nasıl bir mücadele sergileyeceği ise basketbolseverler tarafından dört gözle bekleniyor.

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