Türkiye U20 Kadın Voleybol Takımı Hırvatistan'ı Üstün Performansla Geçti

Türkiye'nin Euro 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Zaferi

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçını da kazanmayı başardı.

Karşılaşma Detayları

Bulgaristan ve İrlanda'nın ortaklığında düzenlenen turnuvanın 5. karşılaşmasında Türkiye, Hırvatistan'ı 25-14, 25-22 ve 25-20’lik setlerle geçti.

Grup Performansı

Güçlü performansıyla grup maçlarını 5'te 5 tamamlayan ay-yıldızlılar, bir sonraki maçında İsveç ile karşılaşacak. Bu kritik maç, 12 Ağustos Pazartesi günü Türkiye Saati ile 12.30'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takımın elde ettiği başarıların ardından oyuncuları ve teknik heyeti kutlayarak, destek mesajları gönderdi.