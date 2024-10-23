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UEFA Konferans Ligi'nde İkinci Hafta Maçları

RAMS Başakşehir, Slovenya'nın Celje takımıyla karşılaşacak. Maç yarın TSİ 19.45'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:00
UEFA Konferans Ligi'nde İkinci Hafta Maçları

UEFA Konferans Ligi'nde İkinci Hafta Heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları, yarın futbol severleri bir araya getirecek.

RAMS Başakşehir, Celje ile Mücadele Edecek

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Slovenya'nın Celje takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Celje Stadı'ndaki mücadele, TSİ 19.45'te başlayacak.

İkinci Hafta Maç Programı

İkinci hafta maçlarının programı ise şu şekilde:

  • 17.30 Vikingur-Cercle Brugge
  • 19.45 Gent-Molde
  • 19.45 Djurgarden-Vitoria Guimaraes
  • 19.45 APOEL-Borac Banja Luka
  • 19.45 Rapid Wien-Noah
  • 19.45 Hearts-Omonoia
  • 19.45 St. Gallen-Fiorentina
  • 19.45 Panathinaikos-Chelsea
  • 19.45 Jagiellonia Bialystok-Petrocub
  • 19.45 Celje-RAMS Başakşehir
  • 19.45 Larne-Shamrock Rovers
  • 22.00 Real Betis-Kopenhag
  • 22.00 Helsinki-Dinamo Minsk
  • 22.00 Olimpija Ljubljana-LASK Linz
  • 22.00 The New Saints-Astana
  • 22.00 Mlada Boleslav-Lugano
  • 22.00 TSC-Legia Varşova
  • 22.00 Pafos-Heidenheim

Futbolseverler, heyecan dolu bu karşılaşmaları kaçırmamalı!

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