UEFA Konferans Ligi'nde İkinci Hafta Maçları

UEFA Konferans Ligi'nde İkinci Hafta Heyecanı
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları, yarın futbol severleri bir araya getirecek.
RAMS Başakşehir, Celje ile Mücadele Edecek
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Slovenya'nın Celje takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Celje Stadı'ndaki mücadele, TSİ 19.45'te başlayacak.
İkinci Hafta Maç Programı
İkinci hafta maçlarının programı ise şu şekilde:
- 17.30 Vikingur-Cercle Brugge
- 19.45 Gent-Molde
- 19.45 Djurgarden-Vitoria Guimaraes
- 19.45 APOEL-Borac Banja Luka
- 19.45 Rapid Wien-Noah
- 19.45 Hearts-Omonoia
- 19.45 St. Gallen-Fiorentina
- 19.45 Panathinaikos-Chelsea
- 19.45 Jagiellonia Bialystok-Petrocub
- 19.45 Celje-RAMS Başakşehir
- 19.45 Larne-Shamrock Rovers
- 22.00 Real Betis-Kopenhag
- 22.00 Helsinki-Dinamo Minsk
- 22.00 Olimpija Ljubljana-LASK Linz
- 22.00 The New Saints-Astana
- 22.00 Mlada Boleslav-Lugano
- 22.00 TSC-Legia Varşova
- 22.00 Pafos-Heidenheim
Futbolseverler, heyecan dolu bu karşılaşmaları kaçırmamalı!