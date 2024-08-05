UEFA Konferans Ligi Play-Off Eşleşmeleri Belirlendi

UEFA Konferans Ligi Play-Off Eşleşmeleri Duyuruldu

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlikte Türkiye'yi temsil eden RAMS Başakşehir, Gürcistan takımı Iberia Tiflis ile eşleşti.

Eşleşmeler ve Maç Takvimi

RAMS Başakşehir, üçüncü eleme turunda Iberia Tiflis'i geçmesi durumunda, İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah arasında oynanacak olan eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

Trabzonspor'un Durumu

Öte yandan, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e elenmesi halinde, İsviçre'nin St. Gallen ile Polonya'nın WKS Slask Wroclaw eşleşmesinin galibiyle UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

Play-Off Turu Eşleşmeleri

İşte play-off turunun eşleşmeleri:

FC Dinamo Minsk (Belarus) / Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık) (Kaybedeni) - FC Ballkani (Kosova) / Larne FC (Kuzey İrlanda) (Kazananı)

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St. Patrick's Athletic (İrlanda) / FC Sabah (Azerbaycan) (Kazananı) - RAMS Başakşehir / Iberia Tiflis (Gürcistan) (Kazananı)

Kura çekimi sonuçlarının takımlar için hayırlı olmasını dileriz.