UEFA’nın Kırmız kartlı Okan Buruk için verdiği ceza onandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçında yaşanan olayla nedeniyle kırmızı kart görmüştü. UEFA, yaşananlar sonrasında Buruk için 2 maçlık men cezası vermişti. UEFA, verilen bu kararın onandığı açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Sparta Prag ile karşı karşıya gelmişti. Deplasmanda oynadığı maçta 4-1 mağlup olup olan Galatasaray, Avrupa’ya veda etmişti. Maç sonrasında ise iki takım futbolcuları ile teknik ekip arasında arbede çıkmıştı.

Çıkan olaylar nedeniyle hakem Anthony Taylor, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a kırmızı kart göstermişti.