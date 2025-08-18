DOLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Başlıyor: Fenerbahçe 20 Ağustos'ta Benfica'yı Ağırlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu yarın başlıyor. Tüm ilk maçlar TSİ 22.00'de; Fenerbahçe, 20 Ağustos'ta Benfica'yı konuk edecek.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:34
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başlıyor

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın ve 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Tüm karşılaşmalar TSİ 22.00'de başlayacak. Rövanş maçları ise 26-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz temsilcisi Benfica'yı sahasında ağırlayacak.

Program — Yarın

Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)

Program — 20 Ağustos Çarşamba

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) - Kairat (Kazakistan)

Basel (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)

Fenerbahçe - Benfica (Portekiz) — Saat 22.00

