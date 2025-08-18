UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Başlıyor: Fenerbahçe 20 Ağustos'ta Benfica'yı Ağırlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başlıyor
Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın ve 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Tüm karşılaşmalar TSİ 22.00'de başlayacak. Rövanş maçları ise 26-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz temsilcisi Benfica'yı sahasında ağırlayacak.
Program — Yarın
Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)
Program — 20 Ağustos Çarşamba
Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)
Celtic (İskoçya) - Kairat (Kazakistan)
Basel (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)
Fenerbahçe - Benfica (Portekiz) — Saat 22.00