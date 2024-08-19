Uğur Okulları İstanbulspor, Amed'i Deplasmada Geçti

Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler 0 - Uğur Okulları İstanbulspor 1
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanan son karşılaşmada, Uğur Okulları İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Maç Öncesi Protokol Buluşması
Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı ve Uğur Okulları İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, tribünleri dolduran taraftarlara selam yolladılar.
İlk Yarının Heyecanı
İbrahim Hacıosmanoğlu, maçın ilk yarısını taraftarlara karışık izleyerek, futbol tutkusunu yerinde deneyimledi. İkinci yarıda ise protokol tribününde yer aldı.