Uluslararası Halk Oyunları Kongresi Eskişehir'de — Hedef: UNESCO Listesi

Yayın Tarihi: 18.10.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 23:14
Uluslararası Halk Oyunları Kongresi Eskişehir'de gerçekleşti

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Kongresi, Eskişehir'de bir araya getirdi. Etkinlik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve kongre paydaşlarının katkılarıyla Necat Akdeniz Akgün Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Kongreye katılanlar ve kapsam

Kongreye; Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, asbaşkan Soner Satı, genel sekreter Gülsüm Alan ile çok sayıda akademisyen, antrenör ve sporcu katıldı. Etkinlik üç gün sürdü ve toplam 77 akademik sunum yapıldı.

Federasyon Başkanı Hüseyin Güler'in değerlendirmeleri

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, kongrenin halk oyunları alanında şimdiye kadar düzenlenen en kapsamlı organizasyon olduğunu belirtti. Güler, kongrelerin ilki olan 2012 Malatya İnönü Üniversitesi örneğini anımsatarak 2014 Antalya Akdeniz ve 2017 Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerle sürdürülen kurumsallaşma sürecine vurgu yaptı.

Güler, arşivleme ve araştırma çalışmalarının önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Bir tek şeyi henüz yapmadık. O da oynanan müziğin, giysinin derlenmesi ve araştırma boyutunu. Halk oyunlarımızın arşivlenmesi konusu bizim için çok önemli. Bu konuda çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Bunu da inşallah sizlerin desteğiyle en kısa sürede gerçekleştireceğiz."

Yeni hedeflerini de paylaşan Güler, halk oyunlarını UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine almak için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerden örnek vererek, "15 gün önce Bulgaristan'da UNESCO temsilcilerinin de yer aldığı bir gösteriye gittik. Bulgaristan 6 bin dansçı ile bir hafta boyunca orada kamp yaptı. Bu kamp neticesinde Bulgar oyunları somut olmayan kültürel miras statüsüne alındı" dedi. Güler, sürecin devamı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

Üniversitenin ev sahipliği ve teşekkür

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, katılımcıları ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, Hüseyin Güler ve akademisyenlere kongreye üniversitelerini ev sahibi olarak seçtikleri için teşekkür etti.

Kongre, halk oyunlarının akademik, kültürel ve kurumsal perspektiften ele alındığı geniş bir platform sunarak, gelecek dönemde yapılacak arşivleme ve UNESCO adaylığı çalışmalarına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

