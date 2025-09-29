Uluslararası Samsun Açık WTA 125'te Eleme Maçları Tamamlandı

Samsun'da düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125'te eleme maçları tamamlandı; 26 ülkeden 55 tenisçi mücadele ediyor, üçüncü gün ilk tur oynanacak.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:43
Green Golf ev sahipliğinde Karadeniz'de ilk WTA 125 organizasyonu sürüyor

Samsun'da Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme karşılaşmaları tamamlandı.

Green Golf ve Tenis Kulübünde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez yapılan organizasyonun ikinci gününde eleme maçları oynandı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) resmi takviminde yer alan turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele ediyor. Turnuvanın üçüncü gününde ilk tur karşılaşmaları yapılacak.

Tek kadınlarda Türk tenisçi Berfu Cengiz, Polonyalı tenisçi Linda Klimovicova, Rus tenisçi Elina Nepliy, Polonyalı tenisçi Weronika Falkowska, Fransız tenisçi Tİantsoa Rakotomanga Rajaonah, Bulgar tenisçi İzabella Şinikova, ABD'li tenisçi Carol Young Suh Lee, Çek tenisçi Darja Vidmanova ve Alman tenisçi Carolıne Werner rakiplerini eledi.

Samsun'da Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme karşılaşmaları tamamlandı. Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) resmi takviminde yer alan turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele ediyor.

