Ümit Milli Futbol Takımı Aday Kadrosunda Değişiklik Yapıldı

Ümit Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ve Sırbistan ile gerçekleştireceği hazırlık maçlarına kilitlenmişken, aday kadrosunda önemli bir değişiklik yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Berkay Yılmaz, hastalığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Bu durum, takımın hazırlık sürecinde dikkat çekerken, Berkay'ın yerini Serkan Emrecan Terzi'nin alacağı belirtildi.

Ümit Milli Takım'ın bu değişiklikle nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Takım, hazırlık maçları için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.