DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.156.336,58 -0,66%

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Aras Kargo Önemli Bir Galibiyet Aldı

Aras Kargo, AXA Sigorta Kupa Voley'de Keçiören Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:46
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Aras Kargo Önemli Bir Galibiyet Aldı

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Üçüncü Grup Müsabakası

Sonuçlar, voleybol tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Aras Kargo, 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1'lik sonuçla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Bu mücadelede Aras Kargo, net bir üstünlük sağladı ve rakibine karşı iyi bir performans sergiledi. Taraftarlar, takımın bu başarısından dolayı büyük bir sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Spor Toto'nun İlk Maç Yenilgisi
2
MKE Ankaragücü, Sakaryaspor'u 2-1 Geçti
3
Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe Galatasaray Derbisinde İlk Yarıda Galatasaray Önde
4
Türkiye Basketbol Ligi 2. Haftası: Maç Sonuçları
5
Galatasaray Çağdaş Faktoring, 18. Erciyes Kupası'nı Kazandı
6
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Aras Kargo Önemli Bir Galibiyet Aldı
7
Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazır

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik