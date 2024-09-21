Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Aras Kargo Önemli Bir Galibiyet Aldı

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Üçüncü Grup Müsabakası

Sonuçlar, voleybol tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Aras Kargo, 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1'lik sonuçla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Bu mücadelede Aras Kargo, net bir üstünlük sağladı ve rakibine karşı iyi bir performans sergiledi. Taraftarlar, takımın bu başarısından dolayı büyük bir sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Aras Kargo oyuncuları sevinç yaşadı.