Wilfried Singo, Galatasaray tarihinin 212. yabancı futbolcusu
Emrah Oktay - Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun transferiyle Galatasaray'ın, 1959'dan bu yana kadrosuna kattığı yabancı futbolcu sayısı 212'ye ulaştı.
Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden toplam 210 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Haziran ayında Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi bonservis ödemeden kadrosuna katan Galatasaray'da sayı 211'e çıkmış, Monaco'dan transfer edilen Singo ile de 212 seviyesine ulaşılmıştır.
Singo, Galatasaray'da 7. Fildişi Sahilli oyuncu olacak
Wilfried Singo, Galatasaray forması giyecek 7. Fildişi Sahilli oyuncu oldu. Kulüpte bu süreç 2009'da Abdulkader Keita ile başladı; ardından Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier ile sözleşme imzalanmıştı.
En fazla yabancı oyuncu Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer politikasında en çok tercih ettiği ülke olarak Brezilya'yı öne çıkarıyor. Kulüp, 66 yılda toplam 25 Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Bunu Yugoslavya (16) ve Romanya (15) izliyor.
Türk asıllı yabancı futbolcular
Galatasaray formasını giyen, başka ülke vatandaşı olan Türk asıllı futbolcular arasında Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın, Eren Derdiyok, Pierre Esser, Kerem Demirbay, Jimmy Durmaz ve Yusuf Demir bulunuyor.
Galatasaray'ın 1959'dan bu yana kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri
Brezilya (25): Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara
Yugoslavya (16): Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya (15): Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
Fransa (10): Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
Almanya (10): Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Leroy Sane
Kolombiya (8): Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta
Hollanda (7): Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
Arjantin (7): Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
Fildişi Sahili (7): Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier, Wilfried Singo
Portekiz (6): Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
Nijerya (6): Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen
İsviçre (6): Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
İspanya (6): Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata
Belçika (5): Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi
Bosna Hersek (4): Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun (4): Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya (4): Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
İsveç (4): Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
Uruguay (4): Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
Demokratik Kongo Cumhuriyeti (4): Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
Senegal (4): Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs
Norveç (3): Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
Fas (3): Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
Danimarka (3): Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert
Polonya (3): Roman Kosecki, Marek Godlewski, Przemyslaw Frankowski
Meksika (2): Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere (2): Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan (2): Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana (2): Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk (2): Klodian Duro, Lorik Cana
Avustralya (2): Harry Kewell, Lucas Neill
Japonya (2): Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir (2): Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
ABD (2): Brad Friedel, DeAndre Yedlin
İtalya (2): Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
Sırbistan (1): Sasa Ilic
İran (1): Naser Sadeghi
Surinam (1): Ulrich Watson
Litvanya (1): Gintaras Stauce
Zimbabve (1): Norman Mapeza
Galler (1): Dean Saunders
İsrail (1): Haim Revivo
Kuzey Makedonya (1): Goran Pandev
Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues
İzlanda (1): Kolbeinn Sigthorsson
Yunanistan (1): Konstantinos Mitroglou
Gabon (1): Mario Lemina
Mısır (1): Mustafa Muhammed
Şili (1): Erick Pulgar
Avusturya (1): Yusuf Demir
Kosova (1): Milot Rashica
Kanada (1): Samuel Adekugbe
Macaristan (1): Roland Sallai
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.