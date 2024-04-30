Yapay zeka tahminleriyle Süper Lig Şampiyonluklarını listeledi: Beklenmedik isimler de var!

Yapay zeka, futbol dünyasında yeni bir tartışma başlattı! Son 20 yılın Süper Lig şampiyonluklarını tahmin eden yapay zeka algoritmaları, sıradışı sonuçlar ortaya koydu.



Hatayspor ve Gaziantep FK gibi Süper Lig'in yeni takımları, yapay zekanın tahminlerinde önemli bir yer edindi. İşte gelecek yıllarda beklenen şampiyonluklar:

2030/31 Sezonu: Alanyaspor

2035/36 Sezonu: Gaziantep FK

2040/41 Sezonu: Hatayspor

Listede dikkat çeken diğer tahminler ise şöyle:

2024: Galatasaray

2025: Fenerbahçe

2026: Beşiktaş

2027: Trabzonspor

2032: Trabzonspor

2036: Beşiktaş

2042: Hatayspor

Yapay zeka tahminlerinin futbolseverler arasında nasıl bir tartışma yaratacağı ise merak konusu.