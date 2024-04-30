Yapay zeka tahminleriyle Süper Lig Şampiyonluklarını listeledi: Beklenmedik isimler de var!

Yapay zeka, futbol dünyasında yeni bir tartışma başlattı! Son 20 yılın Süper Lig şampiyonluklarını tahmin eden yapay zeka algoritmaları, sıradışı sonuçlar ortaya koydu.
Hatayspor ve Gaziantep FK gibi Süper Lig'in yeni takımları, yapay zekanın tahminlerinde önemli bir yer edindi. İşte gelecek yıllarda beklenen şampiyonluklar:
2030/31 Sezonu: Alanyaspor
2035/36 Sezonu: Gaziantep FK
2040/41 Sezonu: Hatayspor
Listede dikkat çeken diğer tahminler ise şöyle:
2024: Galatasaray
2025: Fenerbahçe
2026: Beşiktaş
2027: Trabzonspor
2032: Trabzonspor
2036: Beşiktaş
2042: Hatayspor
Yapay zeka tahminlerinin futbolseverler arasında nasıl bir tartışma yaratacağı ise merak konusu.