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Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, 9 Kasım'da Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 19:01
Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten gelen bilgilere göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik sorumlu Adem Büyük rehberliğinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Maç Bilgisi

Malatya ekibinin, Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşma 9 Kasım Cumartesi günü, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti.

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