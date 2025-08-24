Zecorner Kayserispor-Galatasaray: Buruk 2 Değişiklik, Osimhen İlk 11'de

Zecorner Kayserispor-Galatasaray maç notları

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor-Galatasaray maçında teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Mücadele RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynandı.

Galatasaray'da ilk 11

Galatasaray, maça şu ilk 11 ile çıktı: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Sane, Osimhen.

Buruk'un rotasyonu: 2 değişiklik

Okan Buruk, Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre iki değişikliğe gitti. Barış Alper Yılmaz ve hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın yerine ilk 11'de Jakobs ve Osimhen yer aldı.

Yedekler

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Jelert, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay yer aldı.

Barış Alper Yılmaz kadroda yok

Sezona iyi başlayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik heyet ve yönetimin kararıyla Kayserispor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Barış, ligin ilk iki haftasında forma giydiği maçlarda 3 gol 1 asistlik katkı sağlayarak takımının bu sezon attığı 6 golden 4'üne doğrudan etki etmişti.

Osimhen bu sezon ilk kez 11'de

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Antrenman eksikliği nedeniyle ilk haftaki Gaziantep FK maçında kadroda yer almayan Osimhen, Fatih Karagümrük karşılaşmasında 61. dakikada oyuna girmişti.

Kayserispor'da 3 değişiklik

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, RAMS Başakşehir maçına göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti. Gisdol, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Mane, Ackah, Hosseini'nin yerine Ramazan Civelek, Dorukhan Toköz ve Benes'e şans verdi.

Kayserispor sahaya şu 11 ile çıktı: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Mendes, Cardoso, Opoku.

Bilal Bayazıt 100. maçına çıktı

Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt, kulüp formasıyla 100. maçına çıktı. Karşılaşma öncesinde başkan Nurettin Açıkalın tarafından Bilal'e plaket takdim edildi.