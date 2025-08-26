DOLAR
41,01 -0,03%
EURO
47,73 -0,07%
ALTIN
4.448,2 -0,35%
BITCOIN
4.511.875,81 -0,31%

Zeynep Sönmez ABD Açık'ta İkinci Tura Yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta Katie Volynets'i 6-3, 6-4 yenerek ikinci tura çıktı; Çağla Büyükakçay'dan sonra bu başarıyı tekrarlayan ilk Türk kadın.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:24
Zeynep Sönmez ABD Açık'ta İkinci Tura Yükseldi

Zeynep Sönmez ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi

Volynets'i 6-3, 6-4 ile geçti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda ev sahibi ülkeden Katie Volynets'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Dünya klasmanının 81'inci basamağındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında dünya 109 numarası Volynets ile karşılaştı.

Sert zemindeki mücadeleyi 6-3 ve 6-4 setlerle 2-0 kazanan Zeynep, bir üst tura çıktı.

Zeynep, 2016'da ABD Açık'ta ikinci tura çıkan Çağla Büyükakçay'dan 9 yıl sonra bu başarıyı tekrarlayan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Kariyerinde ilk kez ABD Açık ana tablosunda yarışan milli sporcu, ikinci turda Katie Boulter-Marta Kostyuk maçının galibiyle karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeynep Sönmez ABD Açık'ta İkinci Tura Yükseldi
2
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Letonya ile Başlıyor
3
U21 Dünya Voleybol: Türkiye Tayland'ı 3-0 Yenip Son 16'ya Kaldı
4
Fenerbahçe, Benfica Deplasmanında Şampiyonlar Ligi Biletini Arıyor
5
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi: Türkiye-Slovakya Çeyrek Final Eşleşmesi
6
21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi
7
Trabzonspor Divan’dan 'TS Black Card' Kampanyasına Destek: Hedef 10 Bin

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu