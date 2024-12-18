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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük Gruplara Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u 2-1 yenerek grup aşamasına kaldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük Gruplara Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Solwie Energy Fatih Karagümrük, deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlılar, zorlu mücadelenin ardından rakibini 2-1 mağlup ederek grup aşamasına yükselmeyi başardı.

Maçın Ayrıntıları

Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Fatih Karagümrük, elde ettiği bu galibiyetle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilerleyişini sürdürdü. Ümraniyespor'u mağlup eden ekip, grubun favori takımları arasında yer almayı hedefliyor.

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