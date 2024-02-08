3D hareket algılama özelliğine sahip yeni kapı zili geliştirildi!

Ring, popüler Battery Doorbell Plus dış mekân kamerasının yenilendiğini duyurdu. Ring, bu yeni modelin şimdiye kadarki "en gelişmiş pilli kapı zili" olduğunu ve kablolu kapı zillerini bile aşan özelliklerle dolu olduğunu söylüyor.

Şirketin Stick Up Cam Pro'da da bulunan radar destekli 3D hareket algılama özelliğine sahip. Diğer adıyla "Kuş Bakışı Görüntü" olarak adlandırılan bu teknoloji, kameranın görüş alanı boyunca bir nesnenin izlediği yolu takip ederek ziyaretçilerin nereye gittiğini ve oraya ulaşmak için izledikleri rotayı izleyebilmenizi sağlıyor.

Bu, daha incelikli ve ayrı hareket uyarıları ayarlayan bir algoritma ile eşleştiriliyor. Böylece bir kedi veya başka bir şey kapının önünden her geçtiğinde ping alınmayacak. Ayrıca, bu bilgileri evin havadan çekilmiş bir görüntüsü üzerinde bir dizi noktaya dönüştüren "Kuş Bakışı Görünüm" adlı bir şey de elde edilebilecek.





KARANLIKTA BİLE OLDUKÇA İYİ GÖRÜNTÜ SAĞLIYOR

Kamera, 1546p HD+ video kaydediyor ve görüntüyü daha net hale getirmek için bazı yükseltme özellikleri bulunuyor. Ring, kapı zilinin dinamik görüntü işleme ve yüksek verimli sıkıştırma özelliğinin ister canlı görüntüde ister önceki geceden bir video kaydında izleyin, gerçeğe yakın renk ve keskinlik sunduğunu söylüyor. Ayrıca, karanlıkta bile net renkli videolar sağlayan Low-Light Sight adlı yeni bir araç yer alıyor.

Ring Battery Doorbell Pro, ayrıca gürültü önleyici bir algoritma içeriyor. Bu sayede, sadece bir kamyonun geçtiğini değil, kapıda kimin olduğunu gerçekten duymak mümkün hale geliyor. Ayrıca, evin elektrik sistemine bağlanarak değil, şarj edilebilir bir pille çalışıyor. Şirket, aynı zamanda bulut depolama, paket uyarıları ve elektrik kesildiğinde yedek internet için Ring Alarm Pro abonelik planına kaydolmanızı çok istiyor.

Amazon, Ring'in ev kapı zili biriminin, kullanıcıların görüntülü kapı zillerinden ve güvenlik kameralarından gelen görüntülere yönelik garantisiz polis taleplerini kabul etmeyi bırakacağını açıkladı.

Kapı zili 6 Mart'ta 230 dolara satışa sunulacak.