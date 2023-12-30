ABD elektriğinin yüzde 40'ı artık emisyonsuz!

ABD Enerji Bilgi Ajansı’nın açıkladığı verilere göre, ülkede elektriğin yüzde 40’ının artık emisyonsuz olduğu öğrenildi.

ABD elektriğinin yüzde 40'ı artık emisyonsuz!
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ABD Enerji Bilgi Ajansı, ülkenin elektrik üretimine ilişkin verileri yayımladı. Bu verilere göre, karbon emisyonu içermeyen tüm kaynakların toplamı ABD elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre, kömür, geçen yılın aynı dönemine göre ABD'deki elektriğin yaklaşık yüzde 20'sini üretiyordu. Bu yıl ise yüzde 16,2'ye geriledi ve ekim ayı üretiminin yalnızca yüzde 15,5'ini oluşturuyor. Rüzgâr ve güneş enerjisinin toplamı şu anda yılbaşından bugüne kadarki üretimin yüzde 16'sını oluşturuyor. Bu kapsamda, yenilenebilir enerjinin kömürle yarıştığı ve gelecek yıl kömürü geçeceği öngörülüyor.

elektrik

YENİLENEBİLİR ENERJİDE ARTIŞ

Rüzgâr, yılbaşından bu yana, toplam üretimin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturdu ve ekim verilerinde yüzde 11'in üzerine çıktı. Güneş enerjisi ise toplam elektrik üretiminin yüzde 5’inden yüzde 6’sına çıkarak önemli bir değişim gösterdi. Sadece ekim ayında bu oran büyük ölçüde değişmedi. Bu da yeni inşaatların mevsimsel düşüşün bir kısmını telafi ettiğini gösteriyor.

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