Android 15 güncellemesi Bluetoot'u sürekli açık tutacak

Bu güncelleme sonrasında Bluetooth'unuz hep açık kalacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BLUETOOTH KAPATILMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Android 15 güncellemesi heyecanla bekleniyor. Google Cihazımı Bul konum takip hizmeti ile ilgili çalışmalarına devam ediyor ve her şey sorunsuz ilerlerse Android 15 güncellemesinde kullanıcılara bu özellik sunulacak. Daha önce özelliğin çevrim dışı çalışmasını sağlayıp kayıp Android telefon ve tabletlerin bulunması kolaylaştırılacak.





Android Açık Kaynak Projesi kapsamında yer alan kod parçalarıyla bu özelliğin test edildiği öğrenildi. Eğer bu özellik sunulursa akıllı telefonlar Bluetooth'u kapatamayacak. Cihazımı Bul özelliğinin kullanabilmesi için Bluetooth her zaman aktif olmak zorunda olacak. Bluetooth'un kapatılmaması da pil verimliliği üstünde olumsuz etki yaratacak. Android güncellemesiyle konum izleme ağı oluşturulacak ve Android 15 güncellemesiyle kesin olarak çıkıp çıkmayacağı henüz tam olarak bilinmiyor.