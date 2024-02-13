Android telefon sahipleri, batarya ömrünü uzatan bu 'gizli numarayı' hemen sizinle paylaşıyoruz!

ANDROID kullanıcılarına, telefonlarında daha fazla pil ömrü elde etmenin anahtarı olabilecek 'gizli bir numara'yı kontrol etmeleri çağrısında bulunuldu.

"Bir başlamadan önce, bazılarınız pil ipuçlarına neden ihtiyacımız olduğunu merak edebilir... şarj aletinizi unutsanız, ya da uzun bir yolculuğa çıksanız ve güç kaynağınız olmasa ne olur," marka elçisi Abhishek, OnePlus topluluk forumunda yazdı.







"Böyle birçok senaryo olabilir ve bu nedenle bu hileleri el altında bulundurmak ve zaman uygun olduğunda kullanmak önemlidir!"

Çoğu Android kullanıcısı, "verimli" pil tasarrufu modunu tanıdığından, Abhishek'in "muhtemelen meyve suyunuzu en iyi şekilde saklamanın en basit yöntemi" olduğunu söyledi.

Ancak, bu 'gizli numara' hakkında pek az insan bilir.

Peki bu 'gizli numara' nedir?

Söz konusu 'gizli numara', cihazın Ekran Yenileme Hızı ile ilgilidir.

Telefonunuzun Ekran Yenileme Hızı, ekrandaki görüntünün saniyede kaç kez yenilendiğinin sayısıdır.

Örneğin, 60Hz bir ekran, ekranı saniyede 60 kez günceller.

Hangi Android telefonunuz olduğuna ve ne kadar eski olduğuna bağlı olarak, Ekran Yenileme Hızı numaranız 10Hz ile 240Hz arasında herhangi bir yerde olabilir.

Ancak çoğu cihazın Ekran Yenileme Hızı 60Hz ile 90Hz arasında değişmektedir.

Abhishek'e göre: "Gerçekten cihazınızın pilini tasarruf etmek istediğiniz durumlarda, yenileme hızını [90Hz'den] 60Hz'e geçirmek son derece faydalı olabilir.

Ekran Yenileme Hızını Değiştirme





Telefonunuzun Ekran Yenileme Hızını değiştirmek için şu adımları izleyin:

Ayarlar > Ekran > Ekran Yenileme Hızı'na gidin ve 60Hz'i seçin.

Alternatif olarak, telefonunuzun Ekran Yenileme Hızını otomatik olarak değiştirmesini istiyorsanız, şu adımları izleyin:

Ayarlar > Ekran > Hareket Akıcılığı'na gidin > Değişken yenileme oranlarını etkinleştirmek için Adaptif'i tıklayın > Onaylamak için Uygula'yı dokunun.

Bu durumun hemen faydası daha iyi pil ömrüdür.

Bu, ekranın statik içerik gösterirken daha az güç tüketmek için yenileme hızını 10Hz'e kadar düşürebilmesi nedeniyle olur.

Ekran yenileme hızını ekranı listelerde kaydırırken, bu tür yenileme hızları için optimize edilmiş oyunlar oynarken ve Netflix gibi yüksek kare hızı içeriği izlerken kullanmak faydalıdır.

Ancak bu etkinliklerin ötesinde, ekranı sürekli olarak 120Hz'de yenilemek pil tüketimine neden olduğu için mantıklı değildir.

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