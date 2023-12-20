Apple'a büyük darbe: Apple Watch satışları durdurulacak

Apple Watch satışlarının durdurulacağı kesinleşti! Tarih verildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

APPLE WATCH SATIŞLARI DURDURULUYOR

Apple akıllı saatiyle ilgili patent ihlali konusunda davalarla mücadelesini sürdürürken ABD'li tıbbi cihaz üreticisi Masimo Apple markasının patentleri ihlal ettiğini öne sürmüştü. Masimo mahkeme açtı ve 2020 senesinden itibaren farklı patentlerin ihlal edildiğini dile getirdi. Yazılım patentiyle ilgili ABD'de görülen davada tıbbi malzeme üreticisi Masimo'a ait patentlerin kullanıldığını ve kandaki oksijen seviyesinin tespit edildiği yazılımla ilgili Apple markasını haksız buldu. Patentlerin ihlal edildiği kayıtlara geçti ve 21 Aralık tarihinden itibaren online olarak,





24 Aralık tarihinden itibaren mağazalardan satışlarının durdurulması talep edildi. Apple bu konuyla ilgili zorlanırken markanın piyasaya sadece SE modelini sürebileceği öğrenildi. Apple Watch Series 9 kısa süre önce piyasaya çıkmıştı ve satışların durdurulmasına karar verildi. Mahkemenin verdiği kararın Joe Biden tarafından veto edilebileceği de tahmin edildi. Verilen satış yasağı diğer ülkeleri kapsamayacak. Apple Biden'dan yanıt alamazsa satışlara devam edebilmek için yazılımlarını değiştirmek zorunda olacak. Mahkeme kararı sonrasında Apple markasının hisse değeri yüzde 1 oranında azaldı, Masimo hisse değerleri ise yüzde 3.2 oranında artış gösterdi.