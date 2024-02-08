Apple'ın katlanabilir iPhone prototiplerine ilişkin ilk detaylar geldi!

Apple'ın ilk katlanabilir ürününü geliştirmeyi planladığını doğrulayan bir rapordan birkaç gün sonra, The Information, şirketin en az iki katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çalıştığını açıkladı. Yayına göre, bu modeller "kapaklı gibi" enine katlanabilecek.

Katlanabilir bir iPhone'un faydalarından biri, onu tipik akıllı telefonlardan daha küçük ve daha taşınabilir hale getirmek olacak. Buna ek olarak, Samsung'un Galaxy Z Flip'inde olduğu gibi, 90 derecelik bir açıyla açarak bir stand yardımı olmadan fotoğraf çekilebilecek.

Rapor, bu katlanabilir iPhone'un erken geliştirme aşamasında olduğunu söylüyor. Yine de, daha büyük form faktörlü katlanabilir bir iPad'in de kendi zorlukları olduğundan, bu cihazlardan herhangi birinin ne zaman piyasaya sürülebileceği şu an için belirsizliğini koruyor.





PROJEYE 2020 YILINDA BAŞLADI

Apple'ın planlarına göre, şirket mevcut iPhone modellerinin yarısı kadar ince bir cihaz geliştirmek istiyor. Böylece katlandığında çok kalın olmayacağı öngörülüyor. Galaxy Z Flip gibi dışa dönük bir ekran da düşünülüyor.

Rapor, Apple'ın bu projeye 2020 yılı civarında başladığına, ancak tamamlanana kadar birkaç yıla daha ihtiyacı olabileceğine inanıyor. Ayrıca, Koreli yayın kuruluşu The Elec, Apple'ın iPad Mini ile yaklaşık aynı boyutta olacak katlanabilir bir cihaz için 2026 veya 2027 çıkış tarihini düşündüğünü öğrendi.

Bu cihaz, raporda telefon olarak adlandırılmıyor. Daha önceki söylentiler, Apple'ın ilk katlanabilir cihazının iPhone yerine bir tablet olabileceğini söylüyordu.

The Elec, 2027 yılının iPhone'un 20’nci yıldönümü ve OLED panelli ilk iPhone'un 10’uncu yıldönümü olacağına dikkat çekiyor.