Apple kendisini dolandırmak isteyen adama teşekkür etti!

San Francisco'da Noah Roskin-Frazee adlı bir adam Apple'ı yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde hediye kartı ve ürünle dolandırmakla suçlandı. Roskin-Frazee'nin mühürsüz iddianamesini ilk kez haberleştiren CourtWatch’ın haberine göre, Roskin-Frazee, Apple tarafından tutuklanmasından yaklaşık iki hafta sonra gönderilen 22 Ocak tarihli bir güvenlik güncellemesinde tanındı.

Apple güncellemesinde Roskin-Frazee'ye neden teşekkür edildiği belli değil. Bununla birlikte, CourtWatch’ın haberinde, bir güvenlik araştırmacısı olan Roskin-Frazee'nin geçmişte teknoloji devine sorunları bildirdiği belirtiliyor.





SIFIR DOLARLIK SİPARİŞLER HAZIRLADILAR

Aralık 2023'te hazırlanan iddianamede San Francisco'daki ABD Savcısı Roskin-Frazee ve bir diğer sanığı dolandırıcılık ve koruma altındaki bir bilgisayara kasıtlı olarak zarar vermekle suçladı.

Savcılar iddianamede, Roskin-Frazee ve diğer sanığın Apple müşterileriyle çalışan bir çalışanın hesabına girmek için şifre sıfırlama işlevini kullanmalarını ve ardından hediye kartları ve cihazlar gibi şeyler için siparişleri düzenlemelerini içeren karmaşık bir plan olduğunu iddia ediyor. İddianameye göre, bazı durumlarda siparişleri sıfır dolar olacak şekilde düzenlediler ya da sahte adreslere hediye kartları gönderdiler. Daha sonra bunları yeniden sattılar ve yaklaşık 2,5 milyon dolarlık ürün, hizmet ve hediye kartını alıp gittiler.

İddianamede Apple'ın adı açıkça geçmese de CourtWatch, iddianamede şirketin merkezinin Kaliforniya'da olduğunu ve "bilgisayar yazılımı, tüketici elektroniği, kişisel bilgisayarlar ve hizmetler geliştirdiğini, ürettiğini, lisansladığını, desteklediğini ve sattığını" belirtiyor.