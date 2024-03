Apple kullanım süresini uzatacak yeni patentini aldı

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte akıllı telefonlar da önemli gelişmeler kaydetmeye devam ediyor. Bu gelişmeler arasında, batarya kapasitelerinin artması da dikkat çekiyor. Günümüzde Android cephesindeki yeni çıkan birçok telefon, kullanıcı deneyimini uzun süre kesintisiz sürdürebilmek için en az 5000 mAh ve daha yüksek kapasiteli bataryalara sahip.

Ancak, kullanım süresinin sadece mAh değerine bağlı olmadığını belirtmek gerekir. Bunun yanı sıra, bataryanın verimli kullanımı ve enerji yönetimi de önemli faktörlerdir. Diğer taraftan, Android cephesinin karşısındaki Apple, iPhone'larda uzun yıllardır mAh değeri açısından önemli bir artış göstermemiştir. Ancak, son raporlara göre şirket, batarya ile ilgili önemli bir projenin üzerinde çalışıyor.

Apple'ın bu projesi, fiziksel olarak bataryanın boyutunu artırmadan kapasitesini artırabilen bir teknolojiyi içeriyor. Bu gelişme, iPhone kullanıcılarının cihazlarını daha uzun süre kullanabilmelerine ve daha az şarj etmelerine olanak tanıyabilir.





APPLE'IN iPHONE'LARA GÜÇ VERECEK YENİ BATARYA TEKNOLOJİSİ!





Apple, batarya teknolojisi konusunda yeni bir adım atarak bir patent aldı. Önceki yıllarda piyasaya sürülen iPhone modellerinde batarya kapasitelerinde belirgin bir artış görülmemişti. Örneğin, 2022 yılında çıkan iPhone 14 Pro Max modeli 4323 mAh'lik bir bataryaya sahipken, geçen sene çıkan iPhone 15 Pro Max'te bu değer sadece %2 oranında artarak 4422 mAh oldu.

Ancak, Apple'ın batarya kapasitesi konusundaki tutumu, rakiplerinden farklı. Milyonlarca Android telefonun yüksek mAh değerlerine rağmen, iPhone'lar daha düşük kapasiteli bataryalarla bile uzun kullanım süreleri sunabiliyor. Bu durum, Apple'ın batarya teknolojisindeki verimliliğini ve enerji yönetimi becerisini gösteriyor.

Son gelişmelere göre, Apple kullanıcı deneyimini daha da yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Batarya kapasitesinin artırılması yerine, şirketin daha verimli enerji yönetimi ve batarya kullanımı odaklı çözümler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu da, gelecek iPhone modellerinin daha uzun süreli ve kesintisiz kullanım sunmasını sağlayabilir.

Apple, son gelen bilgilere göre "Battery cells with tabs at right angle" başlıklı yeni bir batarya patenti aldı. Bu patent ilk olarak Eylül 2021'de alınmış olup, son günlerde yayınlanmıştır. Söz konusu patent, fiziksel boyut artışı olmadan batarya kapasitesini artırabilme olanağı sunmaktadır. Yani, bataryanın boyutu aynı kalacak ancak mAh değeri daha yüksek olacak.



Bu yeni patent, Apple'ın kullanıcılara daha uzun süreli kullanım imkanı sunacak bir batarya üzerinde çalıştığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, yeni pil teknolojisinin gelecek iPhone modellerine güç vereceği öngörülmektedir. Bazı kaynaklara göre, bu teknoloji iPhone 16 serisiyle tanıtılabilir. Yeni teknolojinin ne zaman ve hangi iPhone modellerinde kullanıma sunulacağına dair kesin bilgiler henüz mevcut değildir.