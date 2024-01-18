Apple, S24'ün piyasaya sürülmesinden önce Galaxy telefonları için takas fiyatları artırıldı!

Apple, zaman zaman ürünlerinin takas değerini Apple Store'da yeni satın alımlar için kredi olarak ayarlıyor. Şirket, bu kez bazı iPhone, Apple Watch ve Mac modelleri için takas fiyatlarını düşürdü ancak eski Galaxy S22'nizi vermeniz karşılığında daha fazla ödeme yapacağını açıkladı.

Bu değişiklik Samsung'un San Francisco'daki Unpacked etkinliğinde yapay zekâ odaklı yeni S24 serisinin tanıtmasıyla birlikte geldi.

Apple, takas fiyatlarını en son kasım ayında değiştirmiş ve eski Apple Watch ve iPad değerlerini yükseltmişti. Şirket, en son haziran ayında iPhone 15 duyurusundan önce eski iPhone fiyatlarını da artırmıştı.





İŞTE YENİ FİYATLAR

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: 345 dolara kadar (Eski fiyatı: 340 dolar)

Samsung Galaxy S22 5G: 195 dolara kadar (Eski fiyatı:190 dolar)

Google Pixel 6 Pro: 145 dolara kadar (Eski fiyatı: 140 dolar)

Bununla birlikte Apple, iPhone 14, en yeni Apple Watch modelleri ve Mac'ler için takas değerini düşürdü:





İPHONE MODELLERİ

iPhone 14 Pro Max: 620 dolara kadar (Eski fiyatı: 650 dolar)

iPhone 14 Pro: 520 dolara kadar (Eski fiyatı: 570 dolar)

iPhone 14 Plus: 450 dolara kadar (Eski fiyatı: 470 dolar)

iPhone 14: 400 dolara kadar (Eski fiyatı: 430 dolar)





APPLE WATCH MODELLERİ

Apple Watch Ultra: 520 dolara kadar (Eski fiyatı: 570 dolar)

Apple Watch Series 8: 185 dolara kadar (Eski fiyatı: 190 dolar)

Apple Watch SE 2: 125 dolara kadar (Eski fiyatı: 120 dolar)

Apple Watch Series 7: 155 dolara kadar (Eski fiyatı: 160 dolar)





MAC MODELLERİ

MacBook Pro: 990 dolara kadar (Eski fiyatı: 1.070 dolar)

MacBook Air: 550 dolara kadar (Eski fiyatı: 570 dolar)

iMac: 440 dolara kadar (Eski fiyatı: 460 dolar)