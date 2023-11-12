Apple Vision Pro 2 özellikleri ortaya çıktı: İlk versiyonundan önce ikincisi sızdı

Bu yıl düzenlenen WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılan Apple Vision Pro, kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Sızdırılan bilgilere göre, Apple, henüz ilk modelini piyasaya sürmeden Vision Pro 2 üzerinde çalışmalara başladı. İşte Apple Vision Pro 2'nin teknik özellikleri...

Apple Vision Pro 2 özellikleri sızdırıldı

Elde edilen bilgilere göre, Apple'ın ikinci nesil karma gerçeklik gözlüğü, selefiyle benzer tasarım çizgilerine sahip olacak. Cihazın ilk modele benzer kavisli tasarıma ve düğme düzenine sahip olacağı belirtiliyor ve cihazın araştırma ve geliştirme süreci "Project Alaska" koduyla başlatıldı.

Kaynaklara göre, yeni kulaklığın araştırma-geliştirme tasarımlarında, ilk versiyonda bulunan hoparlörleri içeren yuvarlak bölgeler yer almıyor. Bunun yerine Apple, cihazın üzerine "uzunluğu boyunca düz ve düzenli olan şakaklar" yerleştirecek.





Açığa çıkarılan belgelere göre, bir ses aksesuarına işaret ediliyor ancak herhangi bir ayrıntı mevcut değil. Analistler, bunun harici bir hoparlör olabileceğini öne sürüyor. Apple'ın üst havalandırmalar için iki farklı tasarım düşündüğü, birinin ilk nesil Apple Vision Pro'daki havalandırmalarla aynı olduğunu, diğerinin ise iki küçük delik kümesini içerdiği iddia ediliyor. Bir diğer değişiklik ise sırt çantalarında yaygın olarak kullanılan düz kayış tasarımına geçiş olacak.

Analistler, Apple Vision Pro'nun ilk versiyonu için de kullanılabilir olan harici bataryayı kullanmaya devam edebileceğini öne sürüyor.

Apple Vision Pro 2 modelinin teknik özellikleri şu şekilde:

2 adet mikro-OLED ekran

1 adet TrueDepth kamera

4 adet bilgisayar görüşü (CV) kamerası

2 adet RGB kamera

2 adet düşük ışıklı kızılötesi aydınlatıcı

Yarı otomatik gözbebeği arası mesafe (IPD) ayarlayıcı

Pusula, ortam ışığı sensörü, manyetometre, ivmeölçer, jiroskop