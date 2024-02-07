Apple Vision Pro parolanızı unutursanız yeni şifre oluşturmak o kadar kolay olmayacak!

Apple Vision Pro, geçen hafta cuma günü ABD’de piyasaya çıkmasından bugünee kadar, bazı kullanıcılar karma gerçeklik gözlüklerine pek çok defa yanlış şifre girmesinin ardından kilitlenmeleri halinde ne yapacaklarını öğrenmek amacıyla şirketin destek birimine ulaştı.

Şirketin destek ekibi, cihazı Apple Store desteğine getirmelerini veya AppleCare'e kargolamalarını, böylece şifrenin sıfırlanabileceğini belirtti.

Bir Vision Pro kullanıcısı, piyasaya çıktığı gün bir Apple tartışma sitesinde "Bu sabah belirlediğimi düşündüğüm şifreyi pek çok defa girmeye çalıştım ama şu anda bir saat boyunca giremiyorum. Parola unutulduğu zaman cihazı sıfırlamak amacıyla bir yol var mı?" dedi.

Şifrelerini unutanlar, Apple desteğinin problemi nasıl çözüme kavuşturacağını bilmediğini paylaştı. Kimileri, bir şirket temsilcisiyle iletişime geçmek amacıyla 1 saat ile 1,5 saat arasında beklediklerini ifade etti.





VİSİON PRO İLE İLGİLİ ŞİKAYETLER BAŞLADI

Vision Pro sahibi olduğunu söyleyen bir kullanıcı, geçtiğimiz cuma Reddit'te "Apple desteği aradım. Ancak parolayı nasıl sıfırlayacağımı bilmiyorlar. Bilen biri olup olmadığını görmek amacıyla benim adıma yerel bir mağazayla iletişime geçiyorlar" dedi.

Forumlara göre, sonunda Şirketle görüşen temsilciler, müşterilerin Vision Pro’larını Apple mağazasına getirmelerini tavsiye etti.

Şirket, gelecekteki bir yazılım güncellemesinin cihaz kullanıcılarının parolarını kendi kendilerine değiştirmesine izin verip vermeyeceği sorulduğunda hemen yanıt vermedi.

Edinilen bilgilere göre, cihaz kullanıcıları, Vision Pro’nun kilidini açmak amacıyla müşterinin gözünü tarayan bir özellik olarak bilinen Optic ID'yi ve cihazın kendi Apple Music uygulamasını kurmakta sorun yaşamasının ardından şirketin destek ekibiyle de görüşüyor.

Cihazla ilgili bu problemler, şirketin gösterişli çıkışından bu yana gün ışığına çıkan ilk problemler gibi görünüyor.