Bakan Kacır, Bursa'da Ferrokrom Fabrikasının Açılışında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Bakan Kacır Bursa'da Yeni Ferrokrom Fabrikasını Açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki BG Ferrokrom Fabrikası'nın açılışında önemli mesajlar verdi. Bakan Kacır, "Sanayimiz için kritik önemi haiz ve ferrokrom üretim altyapımızla entegre paslanmaz çelik üretimi yatırımının ülkemize kazandırılması artık hep birlikte öncelikli bir hedefimiz." dedi.

Açılış Töreni ve Yatırım Detayları

Tesise 250 milyon dolarlık yatırım yapıldığını ve 300 kişiye istihdam yaratılacağını ifade eden Kacır, Gürsoy Grup ailesine bölgeye bu yatırım için teşekkür etti. Bakan, dünyanın gün geçtikçe daha fazla zorlandığı küresel buhranlar döneminde, Türk sanayisinin her alanda rekabet gücünü artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Sürdürülebilirlik ve Yüksek Teknoloji

Bakan, ülkenin ekonomik ve teknolojik bağımsızlık mücadelesinin önemine de vurgu yaparak, "Son 22 yılda maden yatırımları için 3 bin 517 teşvik belgesi düzenledik." dedi. Ayrıca, yapay zeka temelli üretim modeli ve karbon ayak izi azaltıcı uygulamalar ile Türkiye'yi dünya ferrokrom pazarında bir üst lige taşıyacaklarına değindi.

Katılımcılar ve Dua İle Açılış

Açılış törenine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan gibi isimler katıldı. Törende kurdele kesiminden önce dualar edildikten sonra Bakan Kacır, yabancı yatırımcıları ülkeye davet etti.

Bakan Kacır, sanayi ve kalkınma hamlelerinin devam edeceğini, Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarını karşılayacak projelere öncülük etmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.