Bilim insanları noktayı koydu: Farelerin de hayal gücü var!

Bilim insanlarından yine çok tartışılacak bir araştırma haberi geldi. Gelen araştırma bilgisine göre farelerin hayal gücü insanların ki ile yarışır. Detaylar haberimizde…







BİLİMSEL ARAŞTIRMA: FARELERDE HAYAL GÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Son araştırmalar farelerin hayal gücüne sahip olabileceğini ortaya çıkardı.

İster yeşil bir orman hayal edin, ister sadece mobilyaları yeniden düzenlemenin en iyi yolunu düşünün. Bilim insanları, farelerin de İnsanlar gibi sayısız durumu soyut yollarla hayal edebildiğini öngördüklerini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Howard Hughes Tıp Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmaya göre bilim insanları, kemirgenlerin bir çeşit hayal gücüne sahip olduğu hipotezini kullanarak farelerin yalnızca düşüncelerini kullanarak yön bulabildiklerini keşfettiler.

Araştırmaya katılan Chongxi Lai, çalışmanın, hayvanların beyinlerinde mevcut bulundukları yerden uzaktaki yerlerin temsillerini istedikleri zaman esnek bir şekilde etkinleştirebildiklerini gösteren ilk çalışma olduğunu söyledi.

Science dergisinde yazan araştırmacılar, hipokampus adı verilen beyin bölgesinin daha önce keşfedilen ortamları gösteren bir tür zihinsel model veya harita içerdiğini söylüyor.

Böyle bir ortamda insan belli yerlerden geçtiğinde beyinde belli nöronlar harekete geçer.

Ancak insanlar, işyerlerinin koridorları gibi ziyaret ettikleri yerlerde gönüllü olarak dolaştıklarını hayal edebilirler.

BEYİNDEKİ AKTİVİTELERİ ANALİZ EDİLDİ

Farelerin de aynısını yapıp yapamayacağını belirlemek ve olası bir mekanizmayı keşfetmek için araştırmacılar, fare beynine ameliyatla elektrotların yerleştirildiği bir beyin-makine arayüzü kullandılar. Daha sonra fareler, sürükleyici bir 360 derecelik sanal gerçeklik (VR) arenasında bir hamster tekerleğine yerleştirildi ve ekranda onlara doğru koşmaları için bir hedef gösterildi.

Fare hareket ettikçe ve hamster çarkı döndükçe, hayvanın VR ortamındaki görünür konumu, sanki fare gerçek bir ortamda çalışıyormuş gibi ekranda güncellenir.

Fareler hedefe ulaştığında ödül alıyor ve hedef VR ortamına aktarılıyor. Daha sonra bu işlem tekrarlanır.

Bu ilk aşamada ekip, hayvanların hipokampusundaki aktiviteyi kaydetti.Daha sonra bu sinirsel aktiviteyi VR ortamındaki belirli yerlere çevirmek için bir bilgisayar sistemi kullandılar. Bir sonraki adımda araştırmacılar koşu bandını VR sisteminden ayırdı.

Bu da farelerin koşu bandında koşarken hedeflerine ulaşamadıkları anlamına geliyor. Bunun yerine, VR ortamında gezinmek için beyin aktivitelerini kullanabilirler.

Ekip, görev sırasında farelerin hipokampal aktivitesini gerçek zamanlı olarak analiz ederek, beyinlerinde olup bitenlere bağlı olarak hayvanın VR ortamındaki konumunun görüntüsünü her 100 milisaniyede bir güncellemeyi başardı.

Sonuçlar, farelerin aslında yalnızca beyin aktivitelerini kullanarak bir hedefe yönelebildiklerini gösterdi.